CorSport - Tra De Laurentiis e Insigne il gelo c'è dal ritiro estivo: zero discorsi e confronti

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport tra De Laurentiis e Insigne c'è il grande gelo sulla questione rinnovo. Ad oggi le speranze sono praticamente vicine allo zero:

"La storia, insomma, ha raccontato finora soltanto un grande freddo tra il Napoli e Lorenzo. Un freddo divenuto addirittura gelo d'estate, in occasione di un incontro annunciato e mai consumato tra il presidente e Insigne nel corso del ritiro di Castel di Sangro: i due hanno condiviso l'hotel per una settimana, o giù di lì, e insieme non hanno preso neanche un caffè. Zero discorsi, zero confronti, niente di niente"