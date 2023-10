Tonali, Zaniolo e Fagioli salteranno l’Europeo in caso di colpevolezza sulle scommesse

Serie A - In caso di colpevolezza Tonali, Zaniolo e Fagioli non prenderanno parte all'Europeo con la nazionale italiana si legge sul Corriere dello Sport:

"Fagioli, Tonali e Zaniolo, azzurri designati, in caso di colpevolezza salterebbero Euro 2024 e le successive qualificazioni ai Mondiali del 2026. Neppure coi patteggiamenti farebbero in tempo a rientrare per l’appuntamento di metà giugno in Germania. Se poi andassero a processo, l’iter dal primo grado (tribunale federale) al terzo (Collegio di Garanzia presso il Coni) durerebbe tra i 4 e i 5 mesi. E dunque, ipotizzando un’apertura delle aule di giustizia a gennaio 2024, arriveremmo a una sentenza definitiva (per lo sport, poi si spalancherà l’orizzonte della giustizia amministrativa) non prima di maggio/giugno"