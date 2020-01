CorSport - Tifosi inviperiti con De Laurentiis! Squadra in crisi di fiducia: se potessero, già ora scapperebbero tutti da un’altra parte

Trascinata dalla coppia Lukaku-Lautaro, l’Inter si è imposta anche al San Paolo, dove non vinceva contro dal 1997. Continua a sprofondare il Napoli, sepolto da tre gol e dai fischi dei suoi tifosi, inviperiti con De Laurentiis. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Un lavoro durissimo attenderà Gattuso, lontano 11 punti dalla zona Champions e atteso sabato all’Olimpico da Inzaghi, un altro bivio per provare a risalire o finire ancora più giù in classifica. Mica semplice restituire coraggio a una squadra in piena crisi di fiducia, alla terza sconfitta di fila in casa e senza apparenti motivazioni. Se potessero, già ora scapperebbero tutti da un’altra parte, ma siamo appena a metà stagione. Non a caso Ringhio ha chiesto entusiasmo. Servirebbe almeno per riprendere a crederci”