CorSport - Terzo incontro non andato a buon fine tra ADL e agente Osimhen: ci sono due ostacoli

Calciomercato Napoli - Terzo incontro non andato a buon fine tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Non c'è ancora l'accordo per il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli. Il dialogo tra le parti c'è, ma non si arriva per adesso ad una fumata bianca che possa far felici tutti, in primis Garcia ed i tifosi.

Osimhen resta al Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: