CorSport - Tentazione Insigne per la Lazio a gennaio: l'ex capitano del Napoli può svincolarsi dal Toronto, lo scenario

Notizie calcio - Tentazione Lorenzo Insigne per la Lazio scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che accosta l'ex capitano del Napoli, adesso al Toronto, alla squadra allenata da Maurizio Sarri. I biancocelesti starebbero pensando seriamente al calciatore che potrebbe riabbracciare in un solo colpo l'allenatore che ha avuto a Napoli nonché l'amico di sempre Ciro Immobile.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il mercato offre già soluzioni suggestive. Una porta a Lorenzo Insigne, paisà pronto a dire addio alla MLS un anno e mezzo dopo il suo arrivo. Guadagna 7,5 milioni, deve valutare pro e contro. Lasciando il Canada prima di due anni (l’arrivo è datato 2022), e cambiando residenza, sarebbe costretto a riconoscere un bel gruzzolo di soldi al fisco statunitense.

Le suggestioni aumentano per la Lazio essendoci Sarri in panchina, considerando la presenza di Immobile, amico storico. Le tentazioni possono nascere, senza dimenticare le cautele. L’attaccante vorrebbe provare a svincolarsi trovando un accordo di risoluzione che interrompa il contratto fino al 2026. Non è facile. Sa che tornando in Italia dovrebbe accettare uno stipendio umano".