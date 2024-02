CorSport - Tentazione difesa a tre per Mazzarri a Milano: ecco chi resterebbe fuori dai titolari

Dopo il 4-3-3 utilizzato contro il Verona, Mazzarri sembra intenzionato a riproporre la difesa a tre domenica in casa del Milan. A lanciare questa indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che svela i dettagli di questa possibile mossa da parte del tecnico toscano. Le novità nell'undici titolare sarebbe solo una: Cajuste fuori e Ostigard dentro.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"L’ ultima tentazione di Mazzarri è cambiare. Ancora una volta: novanta minuti con la difesa a quattro (con il Verona) e ora la prospettiva di vivere i prossimi con quella a tre. A tre/cinque: la famosissima storia della fase difensiva da sviluppare con un 3-4-2-1 di partenza.

È questo il vestito che Walter sta valutando di proporre per la sfilata di San Siro, per la partita contro il Milan, tappa fondamentale per la carriera del Napoli nella Champions che sarà: dentro Ostigard al fianco di Rrahmani e Juan Jesus e fuori un centrocampista, cioè Cajuste. Con Di Lorenzo più alto a destra e Mazzocchi a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Modello Riyad, Fiorentina e Inter per intenderci".