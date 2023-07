CorSport - Tensione Lozano-Napoli: la Mls può acquistarlo solo da gennaio

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport cresce la tensione per Hirving Lozano. Il messicano è nervoso ed è stato escluso dalle amichevoli. All'orizzonte c'è sempre un contratto fino al 2024 che, a questo punto, non verrà prolungato. Sul Chucky c'è sempre l'interesse da parte della Mls. In particolare Los Angeles.

Lozano non rinnova con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: