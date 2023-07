Tensione Lozano e Zielinski per il rinnovo: ecco cosa intende fare ADL

Calciomercato Napoli - Alla presentazione delle maglie sulla nave MSC, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva mandato delle bordate a Zielinski e Lozano i quali hanno un contratto in scadenza tra una sola stagione: "Non credo che Lozano sia uno stupido. Quando arriverà il momento di incontrare Garcia, in ritiro, capirà che probabilmente è meglio prolungare o magari che è meglio provare altre esperienze. Non voglio fare il cattivo, ma quando per un anno non avrete giocato e le vostre azioni varranno di meno, guardandovi allo specchio direte: sono stato un povero stupido".

Lozano e Zielinski restano al Napoli?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: