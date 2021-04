CorSport - Tegola Napoli, Fabian rischia di non giocare contro il Torino per una lombalgia: scelto già l'eventuale sostituto

CALCIO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la presenza di Fabian Ruiz in Torino-Napoli è al momento in forte dubbio. Lo spagnolo è alle prese con una forte lombalgia che gli sta creando non pochi problemi.

Fabian Ruiz

TORINO-NAPOLI: FABIAN RUIZ IN DUBBIO

Il quotidiano scrive: "Una lombalgia non aiuta, non lascia libertà di espressione, è un impedimento ma si può affrontare, forse: e stamani, a Torino, al risveglio, l’interrogativo potrà scivolare via, tra i fumi di una tensione che cresce, perché l’adrenalina offre energia. Quando Torino-Napoli starà per cominciare, o giù di lì, si intuirà se varrà la pena «forzare» e quindi rischiare Fabian Ruiz: il calendario consente di farlo, ci sono da un bel po’ le settimane vuote, e però comunque poi si entrerà nella fase decisiva, quella che sistemerà in rapidissima frequenza - e in ventisette giorni - le cinque sfide che sapranno di Champions. E quindi, in casi del genere, più che il medico può l’atleta, che avverte i segnali del corpo e sa come decodificarli: Fabian è dentro al 60%, l’altro 40% appartiene, per convenzione e per caratteristiche a Bakayoko, che andrebbe a combinarsi dall’inizio con Demme dopo tre mesi esatti"