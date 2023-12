CorSport - Tegola Elmas: ecco quante gare salterà sicuramente per adesso

Napoli Calcio - Non arrivano buone notizie per il Elmas. Il centrocampista non ha giocato contro il Cagliari per un problema muscolare. Al suo posto, Walter Mazzarri ha scelto di schierare come mezzala Cajuste. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni fisiche del calciatore macedone.

Infortunio Elmas Napoli

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il 2023 di Elmas può dirsi ufficialmente concluso. Il calciatore dunque salterà le sfide contro Frosinone, Roma e Monza. Resta da capire quando potrà tornare nuovamente a disposizione di Mazzarri.