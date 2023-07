CorSport svela: ecco il prossimo che rinnoverà dopo Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio ufficiale dato da De Laurentiis per il nuovo contratto di Di Lorenzo fino al 2029 potrebbe arrivare a stretto giro un altro rinnovo in casa Napoli come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il candidato alla firma è il portoghese Mario Rui il cui accordo con la squadra campione d'Italia è in scadenza nel 2025.

Rinnovo Mario Rui con il Napoli

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri de Laurentiis ha incontrato l'agente Mario Giuffredi che cura gli interessi del terzino portoghese classe 1991. Le sensazioni sono positive nel senso che dopo Di Lorenzo sembra toccare veramente a Mario Rui estendere il suo contratto oltre il 2025.