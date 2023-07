CorSport - Summit mercato tra ADL, Garcia e l'area tecnica: due nomi nuovi e due priorità urgenti

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport ieri c'è stato un summiti di mercato all'Hotel Rosatti, quartier generale storico del Napoli a Dimaro, tra Micheli, De Laurentiis, Garcia ed il nuovo direttore sportivo Meluso.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il primo vertice di mercato è andato in scena in serata all’hotel Rosatti, insieme con DeLa, Garcia e il direttore sportivo. Una riunione introduttiva perché questi saranno giorni di colloqui continui. La situazione del Napoli, comunque, sembra piuttosto chiara: bisogna risolvere una volta per tutte la questione del rinnovo di Osimhen, atteso tra lunedì e martedì in ritiro, e poi acquistare innanzitutto il sostituto di Kim.

A centrocampo, dicevamo, Micheli ha lavorato con il Tottenham su Lo Celso, argentino di 27 anni già seguito un anno fa: è in uscita e gli Spurs parlano con il Napoli con una certa frequenza. Con la Spal si ragiona di Prati, 19 anni e un gran futuro: la richiesta è 10 milioni"