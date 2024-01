CorSport sulle parole agente Kvara: perché e a quale titolo anticipare la partenza di Osimhen?

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto commentare le parole rilasciate dall'agente di Kvaratskhelia in Georgia:

"Ieri invece ha sentenziato l’addio di Osi e poi si è soffermato sulle ambizioni di Kvara. Ha tirato in ballo le big d’Europa e la madre di tutte le domande non esattamente foriere di un futuro insieme: «De Laurentiis lo lascerà andare via?».

Le curiosità inevitabili, però, sembrano altre: perché e a quale titolo anticipare la partenza di Osimhen? Perché affrontare questi temi proprio ora, in una fase del genere, delicatissima, di crisi, con la squadra in ritiro e nel bel mezzo di un ciclone di mercato? Sono, in fondo, le considerazioni di un operatore sufficientemente interessato, niente di più".