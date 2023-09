CorSport sulla Juve: la penalizzazione e l’esclusione dalle coppe sono una pagina oscura dello sport

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla penalizzazione della juventus dello scorso campionato:

"La stagione che si è appena chiusa con i dieci punti di penalizzazione della Juve, a cui è poi conseguita, in base al verdetto europeo, l’esclusione dalle Coppe, è una pagina oscura dello sport. Che non giova alla sua credibilità. Ma soprattutto è una pagina di autentica ingiustizia. Perché finisce per adoperare due misure per un solo peso. Condanna la Juve e assolve i club che con la Juve hanno concorso allo stesso illecito sportivo. L’esito aberrante e illogico che si produce è un danno per l’intero sistema".