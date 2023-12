CorSport sull'arbitro Massa: perché il Var non interviene quando arbitra lui?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'arbitro Davide Massa: "L’arbitro della sezione di Imperia, che in carriera ha diretto quasi 200 partite di serie A, non ha mai mimato il gesto che disegna uno schermo in aria perché, evidentemente, non gli è stato detto di farlo dai 3 diversi Var. L’audio, reso pubblico, del dialogo del Var Marini proprio con Massa durante Napoli-Inter lo conferma. «Partiamo dal possibile fallo – afferma il Var analizzando lo scontro tra Lautaro e Lobotka dopo il quale è arrivato il gol dell’Inter -. Palla ma poi c’è uno scontro e va via. Fallo assolutamente no! Ha preso il pallone e lo gioca chiaramente. Gol regolare"

Il quotidiano dà tre ipotesi su Massa: "La prima è che anche i tre Var, proprio come Massa, abbiano commesso errori di valutazione: episodi giudicati in maniera sbagliata sia in campo che dietro ad uno schermo. La seconda è che Massa abbia una grande capacità di convincere i colleghi, mentre la terza è che Marini, Var in Napoli-Inter, Abbattista, Var in Parma-Palermo e Avar in Genoa-Juventus, e Fabbri, Var di Genoa-Juventus, abbiano avuto sudditanza di Massa, autorevole e con una carriera arbitrale di alto livello".