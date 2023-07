CorSport sul Napoli: avverte il turbamento per aver perduto Spalletti e Giuntoli

Ultime notizie Napoli - Oggi verranno presentati i calendari di Serie A, di cui parla così il Corriere dello Sport.

“Nell’aria c’è ancora il profumo travolgente di Napoli, la sua Gigantesca Bellezza che ha riempito quest’epoca e l’ha trasformata in leggenda: Napoli però avverte il turbamento per aver perduto Spalletti e Giuntoli, gli architetti di un capolavoro che ha oscurato il calcio italiano. Hanno inciso con invenzioni che adesso spettano a Garcia e ad un diesse per il momento immaginario, un mister X, costretto a scovare in un altrove che non sia il metaverso l’erede di Kim e a fronteggiare eventuali addii ipotizzabili o inaspettati”