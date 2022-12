CorSport sui reduci dal Qatar: risposte confortanti da Zielinski. Un altro azzurro apparso più indietro con la Juve Stabia

Calcio Napoli - L'allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia è stato anche il primo test per i calciatori azzurri reduci dalle fatiche del Mondiale in Qatar. Luciano Spalletti, come si legge sul Corriere dello Sport, ha fatto praticamente ruotare tutta la rosa nei cento minuti disputati. Ci sono state risposte positive e negative per quanto riguarda i calciatori di ritorno dal Qatar.

Napoli-Juve Stabia 6-1

Come si legge sul Corriere dello Sport l'unico reduce dal Mondiale apparso già in condizione è sembrato il polacco Piotr Zielinski mentre quello più indietro è il centrocampista Zambo Anguissa:

"Per il resto, cioè per quello che riguarda i reduci del Qatar, le indicazioni più confortanti sono firmate Zielinski, mentre Anguissa è apparso un po' più indietro".