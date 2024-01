CorSport su Zielinski: se ne sta andando con un bel po' di tristezza nel cuore. Gli dispiace non poter aiutare la squadra come vorrebbe

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Piotr Zielinski:

"Nello spogliatoio del Napoli era entrato con l’entusiasmo di un ragazzino, ma in punta di piedi. Se ne sta andando allo stesso modo, ma con un bel po’ di tristezza nel cuore. Con educazione, senza sbattere la porta, visto che mancano ancora 5 mesi, ma anche con il dispiacere di non poter aiutare così come vorrebbe la squadra per cui ha dato l’anima. Otto anni non si cancellano così, ma è il gioco delle parti e casi simili, se non più drastici, succedono a tutte le latitudini".