CorSport su Zielinski: emarginato perché in scadenza? Ci sono domande che meriterebbero risposte

Napoli - Piotr Zielinski ha dato la scossa ieri alla squadra durante il match contro l'Atalanta. Il polacco ha fatto il suo ingresso in campo partendo dalla panchina. La sua prestazione è stata positiva, ma anche sfortunata in quanto ha colpito un clamoroso palo che meritava sicuramente miglior sorte. Il Corriere dello Sport ha messo Piotr tra le uniche note liete del match di ieri dandogli 6 in pagella.

Napoli Atalanta 0 3: pagella Zielinski

Per il Corriere dello Sport resta inspiegabilem il motivo per il quale Piotr Zielinski sia stato praticamente emarginato dopo la scelta di non voler rinnovare il contratto. Il polacco, non è un mistero, da luglio sarà un nuovo calciatore dell'Inter: