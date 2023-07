CorSport - Su Prati oltre al Napoli ci sono altri tre club

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul gioiellino Prati della Spal che piace anche al Napoli:

"Non siamo ancora entrati in una fase caldissima, ma anche Matteo Prati (19), corteggiato da Cagliari, Bologna, Palermo e un’importante società straniera, si conferma uno dei giovani più seguiti del momento. Non ha giocato l’amichevole contro il Napoli, anche se la Spal al momento non ha nessuna fretta di venderlo, anzi: aspetta l’offerta giusta, consapevole del valore del ragazzo".