CorSport su Politano: l'addio di Lozano l'ha responsabilizzato. Ora punta ad una convocazione in Nazionale

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul rendimento di Matteo Politano in questa fase della stagione. L'esterno d'attacco punta decisamente ad una convocazione in Nazionale da parte del CT Luciano Spalletti.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Sarà un caso, o forse no, ma con l’addio del messicano, partito a fine mercato, Politano ha avvertito il peso di una nuova responsabilità, è stato promosso a titolare senza ombre della fascia destra e ha saputo come ripagare la stima di Garcia.

Quando sta bene, quando avverte fiducia attorno a sé, Politano è l’esterno moderno che tutti vorrebbero allenare. Si sacrifica e non si risparmia, è generoso verso gli altri e ha intuito, osa, ci prova, punta l’uomo e ora segna. Cinque gol in due mesi e mezzo. Per sentirsi presto addosso anche l’azzurro della Nazionale. Spalletti lo aveva convocato per le sfide contro Macedonia e Ucraina, titolare e quarantacinque minuti in campo nella prima, poi il rientro a Napoli per un problema fisico. Presto tornerà ad essere coinvolto".