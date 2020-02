CorSport su Petagna: gli brucerebbe molto lasciare la Spal con una retrocessione, Di Biagio punta tutto su di lui

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Andrea Petagna, giocatore del Napoli in prestito alla Spal: "Vuole incoraggiare il nuovo corso tecnico, rispondendo alle sollecitazioni che gli sono venute da Di Biagio già alla presentazione, insieme alle aspettative generali dell'ambiente e della dirigenza che gli chiedono di congedarsi nel modo migliore. E' destinato al Napoli, che l'ha preso a fine gennaio confermandolo alla Spal perché non lasciasse affondare la nave, e sente tutta la responsabilità di fare qualcosa di importante per la causa (è un beniamino del popolo spallino) e per se stesso (gli brucerebbe chiudere questa esperienza con la retrocessione). Petagna è al centro dei piani che Di Biagio sta studiando in queste ore. Non a caso il tecnico ha spiegato che la chiave di svolta della sua Spal dovrà essere attaccare gli avversari con maggiore continuità nella loro metà campo e andare più al tiro, trovando la fiducia e la serenità che dopo gli ultimi risultati è venuta meno. Di Biagio si è proposto di convincere tutti delle proprie qualità da sfruttare appieno, a cominciare proprio da Petagna".