CorSport su Osimhen: non andrà via ma il rinnovo non c'è ancora

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Victor Osimhen:

"Stessa data e più o meno stessa sostanza anche per Osi, protagonista della telenovela-rinnovo più lunga, estenuante e tormentata dell’anno. Un romanzo a puntate non ancora concluso ufficialmente, con l’annuncio dell’accordo, ma quantomeno immune dai colpi di scena: non andrà via. Per niente. E nel frattempo si conferma bomber con il cuore di classe: ha messo all’asta per One Shirt Pledge una sua maglia (sarà lui a decidere la destinazione del ricavato)".