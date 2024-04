Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Victor Osimhen e la rete messa a segno domenica contro il Monza:

"La squadra è rientrata in campo prima degli avversari, gli occhi di Osimhen sono diventati come il fuoco e la storia è cambiata: i colleghi hanno parlato e lui ha contribuito alla resurrezione ruggendo in campo. Volando a dare il cinque al cielo sull’1-1, scrivendo un manuale del centravanti in tutte le azioni dei gol, trascinando come faceva uno scudetto fa".