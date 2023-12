CorSport su Natan: con il Braga è accaduta una cosa affascinante considerando la sua storia

Ultime notizie Napoli - Il difensore del Napoli Natan nelle giovanili del Ponte Preta giocava da terzino sinistro, poi al Flamengo viene dirottato al centro il ruolo per cui lo ha acquistato il Napoli. Per sostituire Kim, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Natan si adatta a sinistra

Garcia lo ha fatto esordire in Champions a Braga, e poi lo ha lanciato a Bologna: