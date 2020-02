CorSport su Milik: "Il rapace Arek finisci per ritrovartelo sempre, sarà difficile togliergli il posto da titolare"

Ultimissime Calcio Napoli - L’ottava meraviglia di Arkadiusz Milik è confezionata in soli tre minuti contro la Sampdoria: cross pennellato del connazionale Zielinski e avvitamento perfetto a mirare sul palo opposto. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il rapace Arek finisci per ritrovartelo sempre, a dispetto di tutto, anche di quei musi che si storcono ancora ma che si assottigliano sempre più. Procede spedito per la sua strada il polacco, in campionato a media d'un gol ogni 130 minuti (1048’ in totale), conquistandosi quel posto da centrattacco che sarà molto difficile sottrargli. Perché poi, non solo segna, ma riesce ad assicurare un apporto prezioso in tutte le zone del campo, tornando anche a difendere. E poi, come si dice, quando la palla arriva improvvisamente dalle sue parti, gli riesce sempre più spesso di fare reparto a sé. E col posto ha ritrovato il sorriso”