CorSport su Milik: "Icardi e company sono in agguato nel bosco del mercato, lui tira dritto per la sua strada"

«Devo restare concentrato su me stesso nonostante le voci. Non posso pensare se il presidente o l’allenatore vogliono comprare un altro centravanti»

Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle dichiarazioni di Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi:

"Icardi e company sono in agguato nel bosco del mercato estivo del calcio, cose normali di questi tempi, ma lui tira dritto per la sua strada. Arek Milik sfodera uno dei suoi sinistri a Sky. Nella stagione precedente l’attaccante polacco è stato il miglior realizzatore azzurro con 20 reti (17 in Serie A, 2 in Europa League e una in Coppa Italia). L’obiettivo dichiarato del Napoli è vincere qualcosa. Ora il tecnico bianconero è Sarri, meglio pensare a Carletto: lui dice sempre che il centravanti del Napoli è Milik. Punto"