CorSport su Mertens: l'idea dominante è quella di non rischiarlo dal primo minuto stasera

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda la formazione, rispetto alla trasferta di mercoledì i cambi saranno ben sette. Un bel po’, come tradizione recente: in porta dovrebbe giocare Ospina, come da alternanza codificata, considerando che ha smaltito l’affaticamento che lo ha escluso dai convocati di Parma; la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj; a centrocampo conferma per Fabian e poi spazio a Lobotka in regia e a Zielinski; nel tridente, rispetto al Tardini, l’unico confermato sarà Insigne: poi, Callejon a destra e Milik a recitare da centravanti. Arek (molto) più di Mertens: Dries ha recuperato dal colpo al gluteo rimediato con l’Udinese, tant'è che tre giorni fa è anche andato in panchina, ma l’idea dominante è di non rischiarlo ancora. Almeno dall’inizio".