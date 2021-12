CorSport su Mertens: ha chiesto subito a Spalletti il perchè del cambio, non è assurdo parlare di una situazione spinosa

Il Napoli ha fatto fatica a trovare chi volesse stappare lo champagne. Sin dalla scena del brindisi natalizio proposto da De Laurentiis dopo la partita, come racconta l'edizione odierna del corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Il presidente prova a rincuorare tutti e invita Mertens, capitano di giornata e simbolo del gruppo, ad aprire la bottiglia ma lui nicchia. Resta seduto. E' incavolato per la sostituzione con Petagna decisa da Spalletti alla fine del primo tempo, tanto da discuterne civilmente con l'allenatore proprio nel corso dell'intervallo, e per tirarlo su ci vogliono Ghoulam e i compagni.

Mertens, per la verità, si è fatto sentire nell'intervallo della partita di mercoledì: ha scoperto di essere sostituito e ha chiesto a Spalletti il perché e per come in presa diretta; senza drammi, per carità, ma è ovvio che dopo l'esclusione con il Milan e la battuta ironica firmata dallo stesso Dries dopo Milano - «E' un allenatore molto bravo anche se a volte fa scelte strane» -, non è assurdo parlare di una situazione quantomeno spinosa. Se non di un piccolo caso"