Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Walter Mazzarri:

"E quando a Mazzarri, dimenticato dal suo mondo, quasi isolato, certo frastornato da esperienze un po’ traumatiche, De Laurentiis ha offerto un altro giro di Walter, il pallone ha rimbalzato con un effetto imprevedibile: 4-3-3 per due mesi, come con lui non s’era mai visto, rimosso per attraversare questa sua seconda Napoli con lealtà verso se stesso".