CorSport su Lozano: uno dei pochi nel Napoli a vivere una sorta di staffetta perenne

Il Corriere dello Sport sottolinea come Hirving Lozano sia uno dei pochi calciatori del napoli a saper gestire il fatto di essere perennemente in competizione co Politano:

"E allora, nel tridente: Kvaratskhelia a sinistra, Osi al centro palcoscenico e Lozano a destra. Uno dei pochi della rosa a vivere realmente una sorta di staffetta perenne: dire chi è il padrone di quel ruolo, di quella fascia che vive di fiammate e firme molto spesso differenti, è davvero un’impresa. Probabilmente non lo ha mai deciso anche Spalletti"