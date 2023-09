CorSport su Lobotka: Garcia ha disegnato un sistema diverso, c'è il sospetto che non si prescinda più da lui

Ultime notizie Napoli - La storia di Lobotka, 28 anni, ha confermato il motivo per cui è considerato un totem sia dai compagni della nazionale slovacca sia da quelli del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

In questi giorni i compagni slovacchi lo hanno sostenuto pieni di ammirazione e rispetto, e la stessa cosa toccherà ai ragazzi del Napoli nel momento in cui rientrerà alla base, martedì:

“Lobo è stato fondamentale per lo scudetto e la crescita in Champions, e il sospetto che il riscatto immediato della squadra di Garcia non prescinda dalle sue giocate e dai suoi ritmi è decisamente fondato. Rudi ha disegnato un sistema diverso, ci sta lavorando, e Lobotka nel nuovo giro ha compito diversi: gioca più basso, davanti alla difesa, e tocca meno palloni”