CorSport su Kvaratskhelia: una specie di Harry Potter, fa con il pallone ciò che vuole!

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i due trascinatori del Napoli e l’edizione odierna del Corriere dello Sport li elogia a dovere.

“Ridendo e scherzando hanno costruito un castello pieno di labirinti irrisolvibili. Osimhen ormai non si ferma più, ne ha segnati otto nelle ultime sei partite.

Alla soglia dell’impossibile si è avvicinato assieme a Kvara, una specie di Harry Potter che fa con il pallone ciò che vuole, lo nasconde agli avversari e poi la fa ricomparire per sistemare un tiraggiro o qualcosa che gli somigli, per andarsene a coricare come fa Stephen Curry”