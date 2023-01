CorSport su Kvara: non tiene conto che le difese l'hanno studiato. Si incarta da solo, il tempo stringe per tutti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla prova non esaltante di Kvara contro la Samp:

"Non si può dire lo stesso di Kvara. Su cui i calcioni di Skriniar sembrano aver segnato una cicatrice ancora aperta. Reagisce alla paura cercando conferme alla sua abilità nell’uno contro uno. Così pretende di entrare in porta con il pallone quando si trova a tu per tu con Audero, sciupando l’occasione.

Non è lucido e commette l’errore di affidarsi al copione pre Qatar, non tenendo conto che le difese avversarie l’hanno studiato e non cadono più nella trappola di volergli sfilare il pallone dai piedi. Ora lo attendono, arretrando di un passetto la volta, e lui s’incarta. Il georgiano è un germoglio in crescita continua, evolverà in fretta. Ma il tempo stringe per tutti"