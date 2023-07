CorSport su Kamada: si era illuso di venire in Serie A, è rimasto bruciato. Ora ci prova la Lazio

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Kamada:

"Lo seguiva il Milan, si era illuso di venire in Serie A, è rimasto bruciato. Lo aveva cercato anche la Roma e nelle ultime ore pare vicinissimo all’Atletico Madrid. Lo ha richiesto il Cholo. Kamada, ieri sera, non aveva ancora firmato per il club spagnolo e stava valutando anche la proposta del Borussia Dortmund, che gli permetterebbe di restare in Bundesliga e lo aveva avvicinato tre mesi fa. La Lazio gli ha fatto arrivare una manifestazione d’interesse, si è informata, ingolosita dall’occasione e ben sapendo le difficoltà dell’operazione".