CorSport su Insigne: ha partecipato alla manovra, ma è stata una gara di lotta e sacrificio tattico

Notizie Calcio Napoli - Il confronto a distanza con Lorenzo Insigne, l’uomo più atteso in casa Napoli, è tutto a favore del bomber milanista Zlatan Ibrahimovic, autore dell’ennesima prova superba secondo il Corriere dello Sport:

“Il Napoli si è rifugiato spesso tra i piedi del capitano. Insigne ha partecipato molto alla manovra offensiva con diversi passaggi riusciti, ma è stata una gara di lotta e sacrificio tattico. Soprattutto nella ripresa dopo l’espulsione di Bakayoko il capitano del Napoli ha arretrato il raggio d’azione per concedere una mano ai centrocampisti. Mentalmente in grande fiducia dopo l’esperienza in Nazionale, Lorenzo ha mostrato una buona condizione fisica, e si è battuto con Calabria in un duello acceso per tutto il match”