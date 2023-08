CorSport su Giua: si perde il rigore ai danni di Politano. Bravo sul rosso a Maxime Lopez

Calcio Napoli - Sufficienza piena per l'arbitro Giua che ha diretto ieri sera Napoli-Sassuolo. Ecco il commento del Corriere dello SPort che ha dato 6 all'arbitro:

"Vista la giornata, non dispiace Giua, anche se si perde un rigore che poteva - per dinamica - essere dato sul campo. Come ha fatto, poi, sul tocco (c’è, un replay chiarisce tutto) nella ripresa. Bravo su Maxime Lopez, fossero tutti così.

Poteva (o doveva) darlo live il rigore, Giua, per l’intervento di Baloca ai danni di Politano, c’è un contatto sulla gamba sinistra, poi arriva anche il tocco sul pallone. Revisione a Lissone, Chiffi invita il collega al monitor, l’evidenza non è opinabile. Testa di Rrahmani, Toljan alza il braccio sinistro sopra le spalle: rigore, dato in campo, qui concentrato Giua.

Ancora il caso-Feliciani: Maxime Lopez (già redarguito per una rimessa dal fondo) manda a quel paese (a parole) Giua: uno, due, tre, poi il rosso. Dovrebbero farlo tutti".