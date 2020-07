CorSport su Gattuso: la vera sorpresa della stagione è lui, soprattutto per come è riuscito a resuscitare un Napoli sull’orlo di una crisi di nervi

Ultime calcio Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, secondo il Corriere dello Sport, riconcilia con la bellezza della sincerità:

“Prende a calci e pugni le banalità del calcese stretto, e oltre a collezionare risultati in serie prova seriamente a favorire la crescita della squadra e degli uomini. La vera sorpresa della stagione è lui, soprattutto considerando il modo in cui è riuscito a resuscitare un Napoli sull’orlo di una crisi di nervi, e tra l’altro giorno dopo giorno sembra sempre più centrale nel progetto. Anche sotto il profilo del mercato: l’acquisto di Demme e la vicenda Osimhen sono il primo e l’ultimo esempio noti. Un manager all’inglese? No, un tecnico alla Gattuso”