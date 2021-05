CorSport su Gattuso: ha accettato di fare un passo indietro perchè coccolato da Commisso, rapporti burrascosi con De Laurentiis

Napoli Calcio - Negli ultimi tre campionati Gattuso è sempre arrivato in zona-Coppe, due volte col Milan, due volte col Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Gattuso ha accettato di fare un passo indietro come carriera perché si è sentito coccolato, corteggiato, toccato nei sentimenti da Commisso dopo una stagione di rapporti freddi e poi anche burrascosi con De Laurentiis. Ma perché rappresenti davvero un punto di svolta per la Fiorentina, c’è bisogno di cambiare, e anche tanto. L’organico attuale non è adeguato al calcio del nuovo allenatore"