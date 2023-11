CorSport su Garcia: il Napoli è incapace di gestirsi, soffre, crolla (atleticamente) e perde complessivamente la testa

Ultime notizie Napoli - Il massimo per una squadra italiana in Champions League (e non solo): prendere un gol in contropiede mentre è in vantaggio per 1-0. E però anche farsi del male da soli così, per il Napoli, è una mezza impresa, ne parla il Corriere dello Sport.

“Le partite sporche esistono, il Napoli si butta via con un’ora e mezza da elettroshock di massa: crea, sbaglia, a tratti domina e poi, come gli capita spesso, si ipnotizza, soffre, crolla (atleticamente) e perde complessivamente la testa, bruciando il primo bonus, subendo l’1-1 a campo spalancato e poi sbattendo contro un muro annunciato a cui l’Union Berlino non rinuncia. Garcia ha una squadra incostante, a tratti incapace di gestirsi, con falle nell'organizzazione”