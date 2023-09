CorSport su Garcia: il Napoli gli è sfuggito di mano

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle ultime prove della squadra di Garcia:

"Perché, brutalmente, il Napoli gli è immediatamente sfuggito di mano: ha perso con la Lazio e ci è andato vicino con il Genoa, che dal Ferraris ha comunque fatto uscire una squadra ammaccata tatticamente, svuotata di quelle certezze che gli sono appartenute - e in che modo - nel biennio di Luciano Spalletti; depotenziata in chiave offensiva (con gli stessi uomini di un anno fa) e pure disorientata difensivamente (e mica per «colpa» di Kim, ora al Bayern Monaco, o di Juan Jesus che lo sta sostitutendo, o di Natan che è arrivato per raccoglierne l’eredità e che non ha ancora collezionato neanche un minuto)".