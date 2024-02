CorSport su Gaetano: il Napoli non ha smesso di credere in lui, a Cagliari si batte come un leone e aspetta il suo personale derby

Ultime notizie Napoli - Gianluca Gaetano è arrivato a Cagliari dal Napoli per dare una mano ai rossoblù in difficoltà. E ora, dopo la prodezza contro la Lazio, Ranieri è pronto a rinnovargli la fiducia a Udine. Ne parla il Corriere dello Sport.

Un lampo nel buio quello di Gianluca Gaetano, arrivato in prestito secco dal Napoli nel mercato di gennaio:

"Capace di abbinare quantità e qualità, ha ripagato con gli interessi la fiducia con una rete da applausi. Battendosi come un leone Gaetano si è dimostrato all’altezza della situazione senza alcun timore: ogni volta palla al piede ha dato la sensazione che qualcosa di buono potesse accadere. Ora dovrà scaldare i motori prima nella trasferta di Udine e poi nel suo derby il 25 febbraio. Quando alla Unipol Domus sarà di scena il Napoli che non ha smesso di credere in lui"