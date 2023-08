CorSport su Di Lorenzo: Garcia stava per dire una cosa su di lui, poi ha provato a rimangiarselo per evitare inutili chiacchiere

Ultime notizie Napoli - Nel Napoli di oggi ha un valore inestimabile. Giovanni Di Lorenzo è tutto: è il capitano, il leader, un signor giocatore. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Rudi Garcia lo stava per dire in una recente intervista televisiva, poi ha provato a rimangiarselo per evitare inutili chiacchiere: «È il genero perfetto». Uno di famiglia: educato, rispettoso. È come l’amico delle superiori che è bravo in tutti gli sport, prende il massimo dei voti e per certi verti può risultare odioso, ma non puoi far altro che applaudirlo perché lo fa con umiltà e senza un minimo di spocchia.

A scuola non era il primo della classe, ma per il resto è l’esempio da seguire a 360°, fuori e dentro al campo. Termine di paragone per chi vuole fare il calciatore ad altissimi livelli e non ha avuto la fortuna di esplodere subito o che qualche illuminato osservatore ne notasse sin da giovanissimo le potenzialità. C’ha messo un po’, Giovanni, ma ne è valsa la pena”