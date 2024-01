Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta tutto il rammarico di Diego Demme che dovrà saltare questa Supercoppa:

"Pensava - o sognava - di esserci, dopo essersi sentito eroe per caso nel 2-1 con la Salernitana: tredici minuti (più undici di recupero) per debuttare in serie A, un assist a Rrahmani al 96’ che neanche lui avrebbe potuto prevedere e, soprattutto, quel coro di ammirazione popolare che si è avvertito in giro e che gli ha sistemato l’umore"