CorSport su De Laurentiis: è un vittorioso egocentrico e solitario. Non può durare a lungo

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul presidente Aurelio De Laurentiis:

"Il presidente ha grande competenza, maturata nei suoi vent’anni nel calcio, ma da solo non basta. Una società padronale a modello familiare non può reggere alla distanza. De Laurentiis ha fatto moltissimo portando il Napoli dalla serie C al palcoscenico europeo, centrando un fantastico scudetto. Ma l’impresa non è stata mai sostenuta da una robusta organizzazione del club. Perché De Laurentiis non vuole in società e nello spogliatoio protagonisti che gli facciano ombra. È un vittorioso egocentrico e solitario. Non può durare a lungo".