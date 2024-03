CorSport su De Laurentiis: ha dissolto in un nano secondo il capitale da lui creato

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Aurelio De Laurentiis:

"Aurelio De Laurentiis, per non farsi mancare nulla, e comunque non avendo Diego, ha scelto di fare più in fretta di Corrado Ferlaino, s’è incagliato in un meccanismo diverso da quello degli anni ‘80 e però fondamentalmente eguale, ha dissolto in un nano secondo il capitale da se stesso alimentato nell’esercizio di un ventennio luminoso, ed ha bruciato la possibilità di ergersi a dominatore d’un tempo - per vanità o per supponenza è persino un dettaglio - e deve convivere con un rimpianto che specchiandosi nel bilancio può essere cancellato solo con la forza autentica d’un Progetto capace di cancellare gli amari ricorsi storici".