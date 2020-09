CorSport su De Laurentiis: c'è un mondo nel quale fatica a ritrovarsi! 200mln di perdite post-Covid lasciano ferite che sanguinano e fanno male

Ultime calcio Napoli – Il Covid sottrarrà energia economica al Napoli? Previsione di perdita che va dai 150 ai 200 milioni, ha dichiarato De Laurentiis. Il Corriere dello Sport torna sulle parole del presidente del Napoli:

“Eh sì, la lingua batte dove il dente duole: e 200 milioni di euro che volano via così, senza riuscire a trattenerli, lasciano il segno, e lasciano ferite che sanguinano e fanno male. L’estate torrida di Aurelio De Laurentiis sfila dento quel vuoto pneumatico che circonda, è una bolla (avvelenata) da scacciare in una serie di sfide senza limiti, né frontiere, in cui adagiarsi. Perché quando il gioco si fa duro, Adl si (ri)mette a giocare: e stavolta con l’Uefa, con il City, con gli arbitri, con quel mondo nel quale fatica a ritrovarsi”