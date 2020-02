CorSport su Callejon: non ha accordi per rinnovare col Napoli, vuole godersi questi giorni. È destinato ad andar via a parametro zero

Notizie Calcio - Si vive ora, in questo istante, lasciando il futuro fuori dal campo, pensandoci (solo) quando arriverà il momento. Inizia così il focus dedicato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport all’attaccante spagnolo del Napoli José Maria Callejon. Vi proponiamo uno stralcio:

“José è in scadenza di contratto, senza accordo - che non è stato ancora raggiunto - è destinato ad andar via a parametro zero, eppure questa è cronaca parallela alla stagione, lui intanto vuole godersi questi giorni: elogia Gattuso, aspetta Messi, scorta la crescita di Fabian e ricorda, a sé e agli altri, che Sarri rappresenta il passato. La strada è tracciata, i prossimi appuntamenti sono decisivi, si riparte dal Cagliari dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter a Milano”