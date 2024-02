Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su De Laurentiis:

"Un centravanti non basta. Ci vorrebbero un centrocampista di grande personalità e pesanti ritocchi in difesa. Come si muove De Laurentiis? È alla stagione più difficile della sua presidenza ventennale. Qui si parrà la sua nobilitate. O rilancia il Napoli o lo riporta alle annate delle false attese".