CorSport su ADL: commenta le macerie dopo un delirio di massa. Prova a riparare il Napoli da una crisetta che può diventare voragine

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato le parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis il quale è intervenuto ieri a Castel Volturno prima della conferenza stampa dell'allenatore Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Le ore di quel delirio di massa rimasto ormai come un tiepido ricordo, perché qui ci sono le macerie di quel trionfo. Aurelio De Laurentiis irrompe sulla scena, poco prima che Mazzarri si accomodi al tavolo della conferenza stampa, per cominciare a svelare il suo Napoli, per infiocchettarlo con i suoi teoremi, per provarlo a riparare dal vento possente di una crisetta che è nei fatti e che rischia di trasformarsi in voragine, capace di risucchiare mica solo la gloria",